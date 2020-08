O PSG se despediu de Thiago Silva nas redes: ''Boa sorte, Monstro''

Depois de se transformar em um dos melhores zagueiros do mundo durante a sua passagem pelo Milan, Thiago Silva desembarcou na França para defender o Paris Sain-Germain.

O brasileiro defendeu as cores do time parisiense durante oito temporadas, com um total de 317 jogos disputados, onde marcou 19 gols.

Thiago Silva se converteu em agente livre após a final da Champions League 2019-20 e deve assinar com o Chelsea.

O clube francês se despediu do zagueiro nas redes sociais com uma mensagem_ ''Ficará para sempre na história do nosso clube! Boa sorte, Monstro'.