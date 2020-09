O PSG trata como impossível a contratação de Guendouzi

Depois de uma grande temporada, embora com uma decepcionante conclusão, o PSG vasculha o mercado em busca de reforços para o seu elenco.

O conjunto francês, de acordo com o 'The Telegraaph', teria desistido e encerrado as negociações para a chegada de Mattéo Guendouzi, que não tem a permanência assegurada no Arsenal.

Os 'gunners' poderiam continuar com o meia francês caso a contratação de Thoma Partey, do Atlético de Madrid, não seja realizada. Os ingleses não parecem dispostos a pagar os 50 milhões da sua multa.

O PSG, no entanto, continua interessado em Héctor Bellerín. O lateral espanhol tem contrato até junho de 2023, mas de segundo 'Fichajes.com', os parisienses estão bem próximos de um acordo.