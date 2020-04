O quarto secreto de De Gea e sua mulher

O coronavírus fez as celebridades usarem as mídias sociais mais do que o habitual. As lives no Instagram se tornaram a melhor maneira de manter contato com os seguidores.

Edurne, por exemplo, surpreendeu com uma dessas lives. Ela quis compartilhar um hobby muito particular.

"Apresento a vocês minha coleção de 'Funkos'", disse ela. E a cantora mostrou sete prateleiras cheias de bonequinhos.

Mas eles não são apenas dela, alguns pertencem a De Gea. "As duas prateleiras superiores são dele", ela admitiu. "E nós compartilhamos alguns outros...", continuou.

"Adoro esses bonecos, mas faltam muitos. Acho que é a única coisa que coleciono... comecei com os pequeninos e de repente um grande veio. E continuei com eles. Tenho muitos... mas quero mais!", disse Edurne empolgada, que chegou a se tornar "TT" por mostrar ao mundo o quarto secreto que ela compartilha com De Gea.