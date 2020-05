O que fez a esposa de Messi em sua primeira saída

Messi foi um dos jogadores mais assediados na volta aos seus respectivos clubes para a realização dos testes de coronavírus, uma etapa obrigatória para a volta das atividades.

Enquanto o atacante do Barcelona se concentrava com o clube catalão por algumas horas, Antonela aproveitou para sair do confinamento. A Espanha está deixando o isolamento de forma gradual, dividido por fase, na atual (0) é permitido a abertura de salões de beleza.

Essa foi a primeira coisa que a esposa do craque fez, ir a um salão de beleza e arrumar o cabelo, como outras centenas de pessoas fizeram após quase 50 dias em casa.

"Já estava com muita vontade", escreveu a argentina em uma foto compartilhada nas suas redes sociais.