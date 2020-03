O que a imprensa mundial falou da vitória do Real no 'Clásico'?

França, Inglaterra, Itália ... todos se renderam ao Real Madrid, que terminou sua má fase e também conseguiu voltar à liderança da Liga Santander.

Na Inglaterra, o 'Daily Mail' falou de Vinicius e Mariano, marcadores da noite, para ilustrar a vitória do Real Madrid. Por sua vez, o 'Mirror' comparou o brasileiro a Messi, que tirou do argentino o recorde de jogador mais jovem a marcar em um 'Clásico' no século XXI.

'La Gazzetta dello Sport' descreveu "Um 'Clásico' contraditório: o orgulho do Real Madrid afunda o Barça com Vinicius e Díaz", enquanto 'Tuttosport' aludiu a Cristiano: "O Real Madrid vence o 'Clásico' sob o olhar de Ronaldo".

Na França, 'L'Èquipe' colocou o Real Madrid como "rei no 'Clássico'" e falou da liderança do time merengue em relação ao Barcelona, enquanto no 'Le Parisien' acusaram Griezmann, dizendo que ele fez uma segunda metade "fantasmagórica", "decepção" com Umtiti e "solidez" em Varane.