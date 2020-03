O que acontecerá com a punição do Manchester City?

A situação do Manchester City ainda está em suspense e não apenas por causa do coronavírus. O surto do vírus deixou a sanção imposta aos ingleses pela UEFA por não cumprir o 'Fair Play Financeiro'.

Dois anos sem disputar competições europeias e uma multa de € 30 milhões. Essa foi a sanção, mas os 'citizens' apelaram para o TAS.

Tanto no clube como na UEFA, esperavam que essa situação fosse resolvida rapidamente, para que pudessem gerenciar o mais rápido possível aqueles que pudessem chegar na pós-temporada.

No entanto, a situação mudou drasticamente. O TAS está começando a adiar as solicitações que teve, de acordo com o 'The Guardian', embora por enquanto nenhuma tenha sido a do City.

"Por enquanto, não sofremos um impacto significativo em nossas operações, mas continuamos vigilantes", reafirma o órgão de arbitragem.

Parece cada vez mais complicado que a decisão seja tomada antes da chegada do verão, colocando o planejamento para a temporada seguinte em perigo.