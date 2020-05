O que acontecerá se a Bundesliga for suspensa?

A Bundesliga retorna neste fim de semana. É a primeira grande competição a levantar a cortina novamente após a paralisação causada pelo COVID-19.

Mas há muitas dúvidas sobre isso. A DFL quer esclarecer todas elas e, de acordo com o 'Bild', produziu um documento no qual responde a todas as perguntas possíveis.

Um dos cenários que surge é a suspensão da Bundesliga, se houver muitos casos positivos entre os jogadores. Nessa situação, diz 'Bild', o plano seria o mesmo, mas sem jogar: haveria um campeão e duas equipes seriam rebaixadas.

Tudo está bem documentado em um relatório da DFL. Mas eles devem apresentá-lo aos clubes e aprová-lo para que tenha solidez legal.

Outro ponto em que este documento toca além do que aconteceria se tiver que dar a temporada por encerrada é a opção de estender a temporada além de 30 de junho. Com isso, a DFL quer garantir que os jogadores que terminam seus contratos nessa data não se recusem a jogar mais tarde.

O órgão mais alto do futebol alemão quer tirar quaisquer dúvidas possíveis que, neste momento, não sejam poucas. Enquanto isso, todos esperam que a Bundesliga volte novamente a acontecer.