"O que aconteceu comigo na Juve eu não gosto que aconteça"

Daniel Alves é o maior vencedor do futebol mundial. O "Good Crazy" tem 40º títulos conquistados na sua carreira, um recorde. A maior referência técnica do São Paulo ainda não conseguiu sentir essa sensação pelo time do Morumbi.

Antes de chegar ao clube paulista Daniel Alves tinha a opção de continuar na Europa, mas explicou os motivos que o fizeram escolher o Brasil, citando a Juventus como exemplo.

"Não é muito ético falar especificamente, mas tinha opções, algumas opções de permanecer lá fora, de time grande, alguns times de ponta e alguns médios. Eu queria estabilidade. O que aconteceu comigo na Juventus eu não gosto que aconteça, de estar em um time um ano", disse em entrevista ao 'Esporte Interativo'.

"Quando não cumprem o que prometem, eu já sei que não vou durar aqui. Eu sou do fio de bigode. O que você fala para mim você tem que cumprir. As pessoas que estavam lá, que depois que eu saí o treinador e os diretores também saíram, tinham me prometido certo tipo de coisa, e não aconteceu. Para eu me reinventar, preciso que aquilo que foi prometido seja cumprido. Como não foi, não fiquei. Mas, alguma coisa eu deixei", poderia fazer muito mais pela Juventus se tivessem cumprido o que prometeram", concluiu.