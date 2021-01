Cássio pode ser o jogador que mais atuou pelo Corinthians

Cássio completa nesta quinta-feira, contra o Bahia, 500 jogos com a camisa do Corinthians. O feito coloca o jogador em um seleto grupo de nove atletas, mas, aos 33 anos e dono da segunda maior galeria de troféus do clube, o camisa 12 vislumbra o topo também nesta categoria.

Mas é possível? A 'Goal' explica o que o ídolo da Fiel, nome mais representativo de uma das décadas mais vitoriosas da história do Corinthians, precisaria fazer para se tornar o jogador que mais vezes defendeu a camisa alvinegra na história.

Para começar: a missão é muito difícil e exigiria do camisa 12 uma manutenção em alto nível por pelo menos mais cinco anos, mantendo-se como primeira opção do Timão até os 39 anos de idade. Fábio, do Cruzeiro, hoje com 40, e Rogério Ceni, que se aposentou aos 42 no São Paulo, são dois exemplos de sucesso neste quesito.

Nono da lista atualmente, Cássio tem pela frente uma grande leva de jogadores separados por algumas dezenas de jogos entre o sétimo (Cláudio, com 550 partidas) e o segundo colocado (Luizinho, com 606), mas vê Wladimir reinar tranquilo com seus 806 confrontos pelo Corinthians.

Para bater na marca do lateral esquerdo dos anos 70 e 80, Cássio teria de realizar mais 307 jogos pelo clube do Parque São Jorge, entrando aí a parte da matemática para o feito.

Em média, Cássio atuou 55 vezes por temporada desde que chegou ao Corinthians, sendo que se tornou titular apenas no meio de 2012 e ainda foi suplente de Walter por alguns meses em 2016. Colocando esse número como o provável daqui para frente, ele chegaria em Wladimir no meio da temporada 2026.

O cenário mais positivo levaria em conta os anos entre 2017 e 2019, quando Cássio parou de ter problemas musculares com frequência e esteve em campo 65 vezes em média nas três temporadas. Nesse ritmo, os 807 jogos chegariam na parte final de 2025.

Para isso, precisaria convencer a diretoria a estender seu vínculo, válido a princípio até dezembro de 2022. Caso cumpra apenas esse contrato com o Timão e mantenha a média mais conservadora, sairia do clube como o segundo na categoria.