O que é a figura no escudo da Atalanta?

Não há muitas ligações entre a mitologia grega e o futebol, mas alguns clubes em todo o mundo misturaram estas duas culturas. A Atalanta é uma das que mais une os dois mundos, já que o clube Bérgamo foi fundado em 1907 e utilizou o nome da atleta e caçadora da mitologia helênica para acompanhá-la para sempre.

Atalanta era uma filha indesejada devido à sua condição de mulher. Por isso, ela foi abandonada no mato por seu pai, que queria um menino. Artemis, a deusa da caça, enviou um urso para cuidar da menina e Atalanta decidiu honrar sua deusa e resguardar sua virgindade, rejeitando todos os pretendentes que surgiram em sua vida.

Ela cresceu e se tornou uma notável caçadora e atleta, e seu pai tentou reconquistá-la oferecendo diferentes maridos. Num ato de desprezo por ele, Atalanta prometeu que se casaria com o primeiro homem que conseguisse vencê-la em uma corrida.

Incontáveis ​​tentativas acabaram com a vida de vários pretendentes, que foram derrotados e mortos pela lança de Atalanta, até que Hipomenes, neto de Poseidon, encontrou uma fraqueza. Seguindo o conselho de Afrodite, a deusa da beleza, ele jogou algumas maçãs de ouro no meio de sua corrida e, diante de sua atração, Atalanta não se conteve e parou para pegá-las. Ele acabou perdendo e se casou com Hipomenes.

A partir daquele momento, Atalanta se tornou uma heroína para muitas mulheres, que a consideram a precursora número um do feminismo, enquanto ela desafiava sua sociedade.

A imagem de Atalanta acompanha o clube de Bérgamo desde 1907, embora em versões diferentes, aparecendo primeiro como um adorno e, atualmente, sendo o protagonista absoluto do escudo com o rosto ganhando presença.

Embora muitos estudos históricos assegurem que Atalanta era uma mulher normal e não uma Deusa, o time neroazzurri nunca mudou seu famoso apelido de "La Dea" (A Deusa, em italiano) que faz parte da sua cultura.

Em sua primeira participação na Liga dos Campeões, a Atalanta tenta escrever um história tão bonita como a que lhe rendeu o nome. O time tenta chegar à semifinal da competição e, para isso, desafia o PSG no Estádio da Luz, em Lisboa, no dia 12 de agosto, às 16h (horário de Brasília).