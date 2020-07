O que é a guarda de honra no futebol?

Como na maioria dos esportes, o futebol tem muitas tradições que estão firmemente enraizadas no espetáculo e no espírito esportivo. Um exemplo disso são os cumprimentos antes e depois dos jogos de futebol - embora não mais devido a restrições trazidas para combater a pandemia de coronavírus.

Outra tradição, mais comum na Europa, é a "guarda de honra", também conhecida como pasillo, em espanhol. Mas o que é isso e por que os times de futebol fazem isso?

O que é a guarda de honra?

A guarda de honra é uma demonstração de respeito que geralmente é feita aos vencedores de um campeonato ou copa. Jogadores do time derrotado fazem um corredor antes dos jogos ou antes da entrega da taça para homenagear o time campeão. É comum que os campeões sejam aplaudidos pelos atletas da outra equipe enquanto passam por este corredor.

Um exemplo de guarda de honra deve acontecer nesta quinta-feira, 2 de julho, quando o Manchester City recebe o Liverpool, campeão da Premier League, pela 32ª rodada da competição. Jogadores do citizens devem prestar esta homenagem ao time de Jürgen Klopp antes da bola rolar no Etihad Stadium.

A homenagem, porém, é comum apenas dentro de uma competição. O próprio Liverpool, por exemplo, não recebeu esta homenagem do Leicester ao enfrentá-lo pela Premier League após o título mundial contra o Flamengo.

Esta demonstração de respeito em competições diferentes - ou a falta dela - foi motivo de polêmica na Espanha em 2018. O Real Madrid não fez o pasillo para o Barcelona após o título de LaLiga pois os catalães não prestaram a homenagem após o título mundial dos merengues (torneio que o Barça não disputou).

Porém, a rivalidade já foi deixada de lado em várias oportunidades para que o Real homenageasse o Barça e vice-versa.

Por que a guarda de honra não é comum no Brasil?

Esta homenagem não é uma tradição no Brasil. Após os títulos da Libertadores e do Brasileirão no mesmo final de semana no ano passado, o Flamengo enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e o time alviverde não demonstrou nenhum sinal de respeito ao feito do rival.

No Campeonato Paulista de 2019, o São Paulo não queria nem receber as medalhas de vice-campeão no gramado. Convecidos pelo diretor e ídolo do time Raí, os jogadores voltaram pegaram suas medalhas e depois se retiraram para os vestiários.

Um tipo de respeito que era comum no futebol brasileiro era a cerimônia de entrega de faixas de campeão, cena cada vez mais rara nos dias de hoje. Em 2013, o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e o Cruzeiro, campeão do Brasileirão, fizeram homenagens entre si quando se enfrentaram pela última rodada do torneio nacional.

A seleção brasileira fez uma guarda de honra diferente na Copa América de 2019. Campeões do torneio sul-americano, os jogadores do Brasil fizeram um corredor para aplaudir o Peru, derrotado na final da competição.