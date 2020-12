O que está acontecendo com o Barça?

O Barça está passando por um momento muito difícil. A equipa está mergulhada no caos a nível esportivo e institucional e isso gera muita preocupação para o torcedor do Barcelona.

E tudo começou com a humilhação sofrida pelo Bayern na Champions League, algo que fez com que os escalões mais elevados percebessem que era necessária uma mudança, mas que ainda falta realizá-la.

Koeman chegou para tentar curar as feridas de uma equipe que vivia um verdadeiro pesadelo no 8 a 2. O objetivo era dar um passo a frente e os primeiros meses, a chamada transição, foram emocionantes.

Os novos talentos mostraram na pré-temporada que tinham lugar neste Barça e o clube vinha conseguindo avançar. Mas, alguns meses depois, a história mudou.

Nesta terça-feira, o time azulgrana acrescentou mais uma derrota ao seu histórico nesta temporada. Foi para a Juve que eles perderam a liderança do grupo graças a McKennie e Cristiano Ronaldo, que chegou a fazer um doblete de pênalti.

Koeman não conseguiu encontrar a fórmula para cancelar o entrosamento da 'Vecchia Signora', algo semelhante ao que aconteceu em Cádiz há poucos dias. Duas derrotas consecutivas e os sentimentos são muito ruins.

Messi, que não jogou em Ramón de Carranza, apareceu contra a Juventus, mas foi barrado por um Buffon em excelente forma. Qualquer tentativa do camisa 10 parava nas mãos do experiente goleiro.

Leo não pode mais vencer jogos sozinho e precisa de parceiros como Griezmann, que está sendo muito irregular. Koeman está chateado e com razão, porque ele esperava uma mudança de todos.

E se tudo isso não basta, devemos somar os problemas financeiros, as lesões de jogadores e os erros que estão ocorrendo na defesa. E não devemos esquecer que agora um Conselho de Administração lidera o clube após a demissão de Bartomeu.

Em janeiro há eleições e pode ser o momento decisivo para que as coisas comecem a mudar. Neste momento, a equipa, a nível esportivo, está classificada para o mata-mata da Liga dos Campeões e na LaLiga está mais perto do rebaixamento do que das primeiras posições.

E o que dizer do saldo contra os grandes clube. A única vitória notável é a que obteve em Turim (0-2). Quanto ao resto: empate com o Sevilla (1-1) e derrotas para o Real Madrid (1-3), Atlético de Madrid (1-0) e Juve (0-3).