O que falta para o Liverpool ser campeão da Premier?

Nem os adversários duvidam. O Liverpool está prestes a sair da seca, já que não conquista o título inglês há 30 anos. A última vez foi na temporada 1989/90, dois anos antes de a competição ganhar o atual nome.

A temporada na Premier League foi retomada nesta semana após a quarentena e tem uma distância praticamente insuperável entre líder e vice. Com 82 pontos, o time comandado por Klopp vê o segundo colocado com 60.

A diferença de 22 pontos em relação ao Manchester City faltando apenas oito rodadas a serem disputadas para o Pep Guardiola, faz ser apenas uma questão de tempo para que a conquista seja matematicamente garantida.

Se o City fizer uma campanha com 100% de aproveitamento na reta final, conquistará 27 pontos. Para passar do Liverpool, que tem um jogo a mais para disputar, precisaria ter resultados próximos da perfeição e torcer para uma campanha de menos de 5 pontos do Liverpool nas suas nove rodadas.

Sendo assim, o Liverpool já poderá ser considerado oficialmente campeão nesta segunda-feira. Para isso, precisará vencer o Everton neste domingo e esperar que o Manchester City perca para o Burnley um dia depois.

Em caso de igualdade no placar do jogo do City combinado com vitória do Liverpool, critérios de desempate ainda poderiam dar o título à equipe de Pep Guardiola.

Seja como for, o grito da torcida poderá ser escutado nas próximas rodadas. Depende apenas do desempenho do grupo de Klopp.