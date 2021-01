O que foi a Copa Rio de 1951, vencida pelo Palmeiras?

Criticada pelos rivais, celebrada pelos palmeirenses, a Copa Rio de 1951 divide opiniões no mundo do futebol. Para a Fifa, porém, trata-se do primeiro campeonato com chancela de Mundial, mesmo que não tenha sido organizado pela entidade. Mas, afinal de contas: o que foi a competição?

Com a intenção de criar um Campeonato Mundial de Clubes, a CBD, com a aprovação do então presidente da Fifa, Jules Rimet, decidiu organizar o primeiro torneio intercontinental, trazendo clubes representantes dos seis países mais bem ranqueados na Copa do Mundo de 1950, além dos vencedores dos estaduais de São Paulo e Rio de Janeiro.

Algumas equipes desistiram de jogar a competição - como Tottenham, campeão inglês, e Hibernian, campeão escocês -, enquanto outras já tinham compromissos naquela data - casos de Atlético de Madrid, campeão espanhol, e Rapid Viena, campeão austríaco. No final, oito dos maiores clubes do mundo foram convidados para jogar a Copa Rio de 1951.

Assim, os oito clubes participantes foram divididos em dois grupos, um cujas partidas eram disputadas no Maracanã, e outro, no Pacaembu. Confira as equipes:

Grupo Rio de Janeiro

Vasco da Gama (campeão carioca de 1950) Sporting (campeão português de 1950-51) Áustria Viena (campeão austríaco de 1949-50 e terceiro colocado em 1950-51) Nacional (campeão uruguaio de 1950)

Grupo São Paulo

Palmeiras (campeão paulista de 1950) Juventus (campeão italiano de 1949-50 e terceiro colocado em 1950-51) Estrela Vermelha (campeão iugoslavo de 1950-51 e vencedor da Copa da Iugoslávia de 1950) Nice (campeão francês de 1950-51)

Os dois primeiros colocados de cada grupo, Vasco da Gama e Austria Viena, e Juventus e Palmeiras, se classificaram para as semifinais do torneio. O Verdão bateu o clube carioca e se classificou para a decisão, bem como a Velha Senhora derrotou os austríacos. Na final, com gols de Rodrigues e Liminha, os paulistas se sagraram campeões da Copa Rio de 1951.