O que há em jogo na última rodada da Liga das Nações?

Muita gente não esperava que ele tivesse essa incerteza até o fim. Depois de ser um torneio tão estranho quanto criticado em partes iguais, a última rodada da Liga das Nações da UEFA está imprevisível, já que a única seleção nacional que garantiu o seu lugar na 'Final Four' é a França, após sua vitória contra Portugal.

Na Liga A é do conhecimento de todos que a Espanha vai para o tudo ou nada contra a Alemanha (confira as prováveis escalações aqui), mas também Bélgica e Dinamarca lutam entre si para se qualificarem para a fase final num jogo onde os 'red devils' serão os locais. Por outro lado, a Itália precisa vencer uma Bósnia já rebaixada à Liga B para, além de estar entre os quatro melhores, organizar a última fase da competição.

Se os italianos não vencerem, a Holanda pode aproveitar esse revés para conquistar a passagem à fase final contra a Polônia. Na parte inferior da primeira liga, a Croácia joga para evitar o rebaixamento para a Liga B com a Suécia, mesma situação que ocorre na partida entre Ucrânia e Suíça. Portanto a luta para não ser rebaixada também será interessante.

Se formos para a Liga B, ainda precisamos saber o mais importante: os times que serão promovidos. No Grupo 1 Áustria e Noruega lutarão em confronto direto, embora esta última tenha um jogo a menos. No 2, a Escócia depende de si mesma, mas um tropeço daria asas à República Tcheca, que poderia aproveitar o erro dos escoceses para chegar à Liga A.

A Rússia também é a favorita para subir e, se vencer a Sérvia, vai conseguir, algo que País de Gales e Finlândia também buscam em disputa entre eles. Da mesma forma, os rebaixados à Liga C ainda não são conhecidos.

Na terceira liga tudo está por ser decidido em termos de subidas. Montenegro e Luxemburgo aspiram a tal no Grupo A; Macedônia e Armênia no B; Eslovênia e Grécia no C e Bielo-Rússia e Albânia no D.

Por fim, na Liga D, conheceremos os países que irão aos play-offs de promoção nos jogos de Ilhas Faroé-Malta e Gibraltar-Liechtenstein.