O que o Big Fone, do BBB, tem a ver com a final da Libertadores?

Neste sábado (30), às 17h (de Brasília), todas as atenções dos amantes do futebol estarão voltadas para a grande final da Libertadores da América, que terá o grande clássico paulista entre Santos e Palmeiras. Contudo, essa também será uma tarde especial para os fãs do Big Brother Brasil.

Isso porque a Rede Globo irá preparar um entrada surpresa do programa - que costuma ser exibido apenas à noite -, com participação especial do tão aguardado Big Fone, ferramenta que dá alguns poderes especiais aos participantes do reality show. Mas o que o Big Fone do Big Brother Brasil tem a ver com a final da Libertadores?

A resposta é simples. A Rede Globo decidiu fazer essa entrada especial do BBB no sábado, no mesmo horário da final da Libertadores, para tentar competir com a audiência da grande decisão, que será transmitida na TV aberta apenas pelo SBT.

O Big Fone, telefone que fica dentro da casa e toca em momentos aleatórios, é sempre um dos personagens mais comentados do reality show, pois muitas vezes determina o futuro dos Brothers, com provas malucas ou paredões inesperados. Por isso, o telefone da casa mais vigiada do Brasil é sempre muito aguardado pelos fãs do BBB.

Com isso, nesta quarta-feira (27), Tiago Leifert, apresentador do programa, já anunciou que o telefone irá tocar no próximo sábado. Com a repercussão que será criada até lá, a Rede Globo espera concorrer com a grande audiência da final da Libertadores.

Segundo o 'Uol', o esperado telefonema para os Brothers vai acontecer durante o programa "Caldeirão do Huck", do apresentador Luciano Huck, e será exibido ao vivo, e não apenas no pay-per-view.

A bola rola no Maracanã a partir das 17h (de Brasília), mas o SBT começa a transmissão às 15h45, com uma edição especial do debate "Arena SBT", comandado por Benjamin Back.

Na semifinal do torneio Sul-Americano, a partida entre River Plate e Palmeiras atingiu 19 pontos de Ibope na grande São Paulo. Com a final entre Santos e Palmeiras, dois times paulistas, a emissora de Silvio Santos espera bater a marca dos 20 pontos, números que não seriam atingidos normalmente em uma simples tarde de sábado.