O que o Internacional precisa para ser campeão do Brasileirão 2020?

O Brasileirão está em sua reta final. Em um campeonato marcado por uma disputa bastante acirrada na parte de cima da tabela, o certame chega a suas duas últimas rodadas com dois postulantes diretos ao título: Internacional e Flamengo.

A diferença entre o líder Inter e o vice Flamengo ao fim da 36ª rodada é de apenas um ponto e como se isso já não fosse o suficiente para trazer emoção à reta final, há algo que promete fazer a próxima rodada ganhar uma importância ainda maior: o Fla recebe o Inter no Maracanã no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), nessa partida que certamente será uma verdadeira final do certame por pontos corridos.

Mas, afinal, do que o Inter precisa para levantar o caneco do Brasileirão pela quarta vez?

O que o Inter precisa para ser campeão do Brasileirão?

O time de Abel Braga depende apenas de si para sair da fila da conquista do Brasileirão, que já dura 41 anos. Com apenas dois jogos restando, o Colorado será campeão se vencer seus dois próximos jogos. Caso empate com o Flamengo na próxima rodada, terá a vantagem de depender apenas da vitória no jogo final.

Caso perca o jogo para o Flamengo, o time de Abel Braga perderá a liderança e passará a depender de um tropeço do Rubro-Negro na última rodada.

Quais são os próximos jogos do Inter no Brasileirão?

O Colorado está a dois jogos de voltar a ser campeão e os compromissos serão:

Flamengo x Inter - 21/02, às 16h (de Brasília), no estádio do Maracanã Inter x Corinthians - 24/02, às 17h (de Brasília), no Beira-Rio