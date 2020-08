O que o Manchester United fará com De Gea e Henderson?

O portal 'Daily Mail' detalha o que acontecerá com o gol do Manchester United na próxima temporada. Aparentemente, a ideia dos ingleses é continuar apostando no goleiro espanhol David de Gea na 2020-21.

Porém, sem descartar Dean Herderson, com quem também esperam contar para se tornar o substituto natural do formado na categoria de base do Atlético de Madrid nos próximos anos.

Desta forma, De Gea vai continuar a ser um titular sob os três paus do gol de Old Trafford, ao qual chegou em Janeiro de 2011 depois de se despedir da equipe rojiblanca. No total, ele acumulou 404 jogos oficiais, nos quais sofreu 415 gols.

É por isso que o United espera convencer Henderson a concordar em completar uma terceira temporada emprestada ao Sheffield United para continuar ganhando experiência antes de substituir De Gea definitivamente.

O goleiro internacional inglês de 23 anos disputou 86 partidas oficiais e sofreu 78 gols em duas temporadas, emprestado pelo time inglês. Veremos se Henderson está disposto a esperar mais um ano.