O que o Milan precisa para acertar volta de Thiago Silva

O Milan não pode competir com o poder econômico do PSG, mas o time italiano pode dar a Thiago Silva alguns anos a mais de carreira em um clube que ele já conhece perfeitamente.

Se essa possibilidade foi especulada dias atrás, agora é 'TMW' quem detalha as condições que devem ser cumpridas para que o zagueiro jogue novamente como 'rossonero' em San Siro.

O primeiro fator, e possivelmente o mais importante, é que ele não renove com o PSG. Seu contrato termina em 30 de junho e, no momento, não há acordo entre as duas partes.

Superada essa primeira barreira, o Milan pediria ao jogador uma baixa considerável em seu salário, hoje fixado em 12 milhões de euros. O Milan não consegue lidar com esse salário e é algo que Thiago Silva já sabe.

Aos 35 anos e ainda com um nível físico mais do que aceitável, ele pode ser uma peça fundamental para que a equipe 'rossonera' possa formar um elenco ambicioso para o futuro.