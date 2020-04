O que o Real Madrid fará com seus jogadores emprestados?

Não é que o Real Madrid tenha emprestado alegremente os jogadores. É que a partir de agora as relações entre os clubes serão deixadas de lado e o Real decidirá qual o melhor destino para cada atleta e, portanto, para o próprio clube.

A experiência com os jogadores emprestados nesta temporada foi decisiva para o Real, de acordo com o 'Marca', tomar a decisão neste tipo de 'comitê de empréstimos', como a mídia mencionada acima assim chama.

Essa temporada foi a da consagração de Odegaard e Achraf, a da adaptação à elite de Kubo, mas também foi nula para outros empréstimos, especialmente para Lunin, De Frutos e Javi Sánchez, os três que foram a Valladolid para não jogar.

Segundo o jornal, a diretiva merengue decidiu criar um departamento no Direção de Esportes para estudar cuidadosamente as propostas de empréstimo, a fim de aproveitá-las ao máximo.

A simpatia entre dirigentes e clubes será deixada de lado e cada caso será estudado individualmente, examinando objetivamente o clube de destino, seu estilo, seu treinador, seus gostos etc.

Dessa forma, o Real espera que cada empréstimo seja bem utilizado por seus jogadores e que eles não passem um ano esquentando o banco, por mais que seja um banco da Primeira Divisão.

No próximo verão, o Real Madrid poderá emprestar pelo menos dez jogadores, já que a temporada começará com uma equipe de 36 efetivos. Dessa forma, os merengues esperam ter sucesso, como fizeram com Odegaard, Reguilón e Achraf, com a mais do que provável cessão de Reinier, entre outros.