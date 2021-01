O que o retorno de Benítez pode significar para o Vasco no Brasileirão

O Vasco anunciou nesta terça-feira (12), um “reforço”. O contrato de empréstimo de Martín Benítez foi estendido e o meia segue no time carioca até 30 de junho. O camisa 10 disputou sua última partida em 13 de dezembro e ainda não foi comandado por Vanderlei Luxemburgo.

O argentino Benítez já havia se despedido dos companheiros de Vasco para a tristeza da torcida cruz-maltina, que abraçou o jogador, um dos destaques do time na temporada, ao lado de seu conterrâneo Germán Cano. Depois de uma reviravolta, o Independiente, time que detém os direitos do meia, aceitou emprestá-lo novamente e, até o final da atual temporada, a camisa 10 vascaína ainda é do meia.

A comemoração da torcida quanto à renovação do empréstimo tem a ver bem mais do que apenas o carisma conquistado pelo argentino. Benítez pode ser um reforço fundamental para Luxemburgo, que ainda não comandou o argentino em partidas oficiais e só depende do BID da CBF para poder fazê-lo já contra o Coritiba, no sábado (16).

A criatividade é a principal característica que o meia pode entregar ao Vasco, que ainda tem esperanças de se livrar do rebaixamento. Na briga pela permanência, Benítez deve ser peça chave.

O meia, nas 17 partidas em que disputou pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, marcou uma vez e deu uma assistência, além de ter criado 28 chances de gols, sendo o principal jogador do Gigante da Colina neste quesito. A participação do argentino na criação vascaína ficou clara quando, nos onze jogos em que ele não esteve presente, o Cruz-maltino venceu apenas duas vezes, foi derrotado cinco vezes e empatou quatro.

A permanência de Benítez também significa mais uma opção para Vanderlei Luxemburgo no meio campo, posição na qual o treinador mais mexe durante as partidas. Isso, somado à criatividade e à dinâmica trazidas pelo argentino, pode ser de extrema utilidade ao técnico no seu “campeonato de 12 - agora dez - jogos”.

A boa relação com Cano, dentro e fora de campo, também pode ser algo que o argentino acresce ao time. Um dos primeiros sinais de permanência de Benítez foi uma foto postada pelo atacante, com a legenda “se queda” (“fica”, empotuguês). A parceria pode se refletir nos gramados, potencializando a última linha do Vasco.

A reestreia de Benítez no Vasco está dependendo da publicação de seu novo contrato no Boletim Informativo Diário da CBF, algo que não aconteceu até o final da tarde desta terça-feira (12). Enquanto isso, Luxemburgo já conta com o jogador para o jogo de sábado (16), sem ainda confirmar a titularidade do meia.