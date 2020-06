O que resta para Barça e Real?

Barcelona e Real Madrid lutam pelo título da primeira divisão espanhola de 2019-20. A equipe catalã tem 58 pontos, enquanto o time da capital soma 56.

Ainda serão disputados 33 pontos até o final do campeonato. Onze rodadas para definir o título nacional, momento em que qualquer deslize pode ser fatal.

Calendário de barcelona

O Barcelona vai retomar suas temporada com uma visita ao Mallorca, o primeiro adversário da equipe de Quique Setién, que mais tarde receberá o Leganés no Camp Nou. Duas equipes na luta contra o rebaixamento.

Uma visita difícil ao Sevilla vem na sequência, jogo complicado contra um time que luta para garantir vaga na Liga dos Campeões. O Athletic de Bilbao, sem Aduriz, é o desafio seguinte, no Camp Nou. Vale lembrar que os bascos venceram os catalães no primeiro jogo da liga.

O Barcelona, em seguida, visita o Celta, recebe o Atlético de Madrid, e enfrenta o Villarreal no Estádio da Cerâmica antes do dérbi contra o Espanyol no Camp Nou.

Valladolid, no José Zorrilla; Osasuna, no Camp Nou; e Alavés, em Mendizorriza, marcam o final do calendário do Campeonato Espanhol para um Barcelona que chega com uma vantagem de dois pontos.

Calendário do Real Madrid

O Real Madrid terá dois jogos consecutivos em casa. O Eibar na primeira rodada e o Valencia na segunda.

A Real Sociedad será o primeiro jogo de Zinedine Zidane longe de Madri. Na sequência, jogará novamente na capital, contra o Mallorca, e viajará ao RCDE Stadium para enfrentar o Espanyol.

O dérbi de Madri contra o Getafe e uma visita ao Athletic serão dois dos jogos mais difíceis para o Real Madrid, que depois receberá Alavés em Alfredo Di Stéfano.

O time de Zidane visitará o Granada, jogará em casa contra o Villarreal e encerrará a liga contra um Leganés que poderia seguir lutando contra o rebaixamento.

Quém ganhará?

Faltando onze rodadas, dizer quem vencerá é impossível. A dinâmica das equipes, a aclimatação ao novo cenário sem público, as cinco substituições e o fato de ter tantos jogos juntos podem ser fatores decisivos.

Uma forma de tentar estimar o desempenho é observar como foram os resultados do primeiro turno contra os mesmos times. O Barcelona, ​​contra os times que ainda vai enfrentar, conquistou oito vitórias, dois empates e uma derrota (contra o Athletic), que somam 26 pontos.

Enquanto isso, o Real Madrid teve sete vitórias, três empates e uma derrota (contra o Mallorca). Portanto, somou 24 pontos. Somando o que foi obtido até agora, o Barcelona venceria a LaLiga com quatro pontos de diferença.