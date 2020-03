O que Ronaldinho confessou a Iniesta antes de ser ovacionado no Bernabéu

Em 2016, uma década após a exibição de Ronaldinho, Iniesta revelou a conversa com o brasileiro antes de entrar em campo no Santiago Bernabéu, em uma noite em que terminou da maneira menos esperada. Tudo começou algumas horas antes.

"Poucos dias antes do 'Clásico', ele me ligou em casa no meio da madrugada e me disse: 'Andrés, sei que são três da manhã, mas preciso lhe dizer uma coisa, em junho vou embora do Barça. Meu irmão está fechando um acordo com o Real Madrid. São números incríveis para os quais não posso dizer não", disse Iniesta sobre a conversa com Ronaldinho na entrevista que ele fez com 'Mirror'.

"Ele não me deu tempo de dizer nada e já tinha desligado. No dia seguinte estávamos no campo de treinamento e senti um silêncio estranho por toda parte. Todo o time estava estranho, eles abraçaram e mimaram Ronaldinho como nunca", acrescentou Iniesta.

O de Fuentealbilla lembrou a conversa do brasileiro na pré-estreia do 'Clásico': "Gente, jogamos um jogo importante. Eles são fortes, mas hoje descobri que somos como uma família. Liguei para cada um de vocês no meio da madrugada e lhes disse em confiança que vou embora em junho, mas nenhum de vocês falou. Depois disso, entendi que estamos dispostos a morrer por dentro, em vez de nos trair. Ficarei aqui por muitos anos. Agora, vamos para o campo e vamos ensinar uma lição ao Real Madrid".

Minutos depois, ele marcou dois gols no placar de 0 a 3 do Barça na casa do eterno rival. O Santiago Bernabéu terminou aplaudindo de pé o brasileiro. Uma surpreendente e histórica ovação.