O que seria do Real Madrid sem ti, Mendy?

O Real Madrid vem de vencer em seus últimos quatro jogos do campeonato espanhol e com o desejo de voltar a jogar uma partida em sua competição fetiche. Nas últimas quatro vezes que disputou a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões fora de casa, a equipe conquistou a vitória: Em 2018-19 contra o Ajax (1-2); em 2015-16 contra a Roma (0-2); e contra o Schalke 04 em 2014-15 e 2013-14 (0-2 e 1-6).

"Vai ser um bom jogo de futebol contra uma equipe ofensiva e fisicamente forte", disse Zidane na coletiva de imprensa antes da partida, da qual Kroos também participou. A expedição de Madri a Bérgamo é composta por 19 jogadores no elenco para tentar dar o primeiro passo em direção às quartas de final.

Já no ano passado, a Atalanta desempenhou um grande papel na principal competição continental ao chegar às quartas de final. Nesta temporada, os italianos estão em segundo lugar no Grupo D. Já enfrentaram o Liverpool, Ajax e Midtjylland. Na Serie A italiana, a equipe luta pelas vagas na Liga dos Campeões com Roma, Lazio e Napoli, a quem derrotaram há apenas três dias (4-2).

O jogo começou com controle do Real Madrid, mas com a Atalanta sabendo chegar também com perigo com cruzamentos na área que acabavam por ser repelidos.

A pressão merengue recebeu um gás extra quando uma falta em Mendy gerou a expulsão direta de um jogador da Atalanta: O francês foi derrubado por Freuler na intermediária e o jogador da equipe italiana levou cartão vermelho direto. O francês ia ficando no mano a mano com o goleiro.

O Real começou a aparecer com mais perigo e uma jogada individual de Nacho mostrava que os de Zidane não estavam de brincadeira: Nacho brilhou, entrou na área, passou no meio de dois e cruzou na linha de fundo, mas forte demais e a bola saiu pela lateral.

A resposta veio com Muriel, que chegou em linha de fundo e fez um cruzamento perigoso, mas a zaga merengue estava inspirada e tratou de afasta o perigo.

E para ficar mais fácil ainda para o Real Madrid, Zapata acabou sentindo incômodos na perna e precisou abandonar a partida. Uma Atalanta com 10 e sem Zapata. O Real não podia pedir mais.

E mais para o fim do 1º tempo, a equipe espanhola resolveu ser mais agressiva. Primeiro, Modric cruzou rasteiro para Isco na marca do pênalti, ele girou e chutou uma bola que acabou sendo desviada para escanteio. Logo depois, Isco acionou Vinicius Jr sozinho na entrada da área, mas ele chuta por cima do gol e desperdiçou uma chance incrível.

A melhor chance de gol, contudo, surgiu nos acréscimos com Casemiro: ele desviou de cabeça uma falta cobrada na marca do pênalti e Gollini precisou fazer uma defesa no puro reflexo para manter o placar a 0 nessa primeira metade que chegava ao fim.

Para a 2ª metade, nenhum dos técnicos voltou com mudanças, mas com Mariano já começando a aquecer na lateral do campo.

A posse e as melhores chances continuaram com o Real Madrid, e Modric quase abriu o placar nos primeiros 2 minutos: Asensio chegou na área, tocou no centro para Modric, que chutou de bico e a bola desviou tirando tinta da trave uma bola que iria para o fundo do gol.

Depois de Vinicius ter perdido mais uma chance de gol ao chutar uma bola que ficou viva na entrada da pequena área em sobra do escanteio, mas ter mandado para longe do gol, a Atalanta conseguiu se fechar e não deixou o Real Madrid jogar. Parecia que quem tinha um jogador a menos era a equipe de Zidane.

E parecia que o jogo se encaminharia para um vergonhoso 0 a 0, quando Mendy mudou a história do jogo: em cobrança de escanteio, Kroos tocou rasteiro para Mendy na intermediária, que chutou colocado no canto do gol de Gollini. Um golaço quase no fim do jogo.

Um jogo que mostrou a dificuldade de um merengue desfalcado dar conta de um time que jogava com um a menos e sem o seu melhor jogador. Veremos um Real mais agressivo no jogo de volta?