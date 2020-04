O que significam os números na mão de Sergio Ramos?

Sergio Ramos tatuou vários números na mão e perguntou aos seus fãs o que significavam. As respostas não demoraram a aparecer. O mais claro é o '90+', já que tem a ver com seus gols nos acréscimos.

No dedinho tem um 19: se refere a idade com que chegou ao Real Madrid. Os outros números remetem a sua etapa no Sevilla: foram os números que vestiu.

As tatuagens são uma das grandes paixões de Sergio Ramos. E provavelmente, o tempo que você levou para ler essa notícia, ele já fez uma nova tatuagem.