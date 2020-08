O que vale é o resultado: Sevilla joga mal, mas está na final

Como diz o velho ditado no futebol: quem não faz, leva. O Manchester United foi superior durante todo o jogo, graças a sua alta velocidade na transição do meio ao ataque, apesar de ter tido menor posse de bola no 1º tempo. O Sevilla até chegou a igualar a equipe inglesa, empatou o jogo e foi para o intervalo com tudo igual no placar.

Já aos 8 minutos de jogo, o United abriu o placar com gol de Bruno Fernandes. Martial tocou na frente para Rashford, que chutou da entrada da pequena área e Bono fez uma linda defesa. Na sobra, Bruno Fernandes quase faz gol mas não consegue dominar. Porém, no momento do chute de Rashford, o jogador foi tocado e sofreu o pênalti. Com uma cavadinha cheia de estilo, o português fez 1 a 0 para os red devils.

O Sevilla sentiu o gol e, aos poucos, foi tentando crescer até ter uma boa chance de gol com Ocampos. Ele soltou uma bomba da intermediária que obrigou De Gea a espalmar.

A jogada não abalou o United mas, em rápido contra-ataque, acabou vendo o Sevilla empatar a partida. Suso recebeu na pequena área um cruzamento rasteiro de Reguilón e chutou no canto de De Gea.

O time inglês tentou mais algumas vezes com falta e chutes da intermediária, mas o primeiro tempo acabou mesmo com tudo giaul no placar.

No segundo tempo, o United voltou ainda mais superior e viu pelo menos quatro chances de gol serem paradas por um muro: o goleiro Bono fez milagre atrás de milagre e livrou o Sevilla de perder por goleada ainda no começo do segundo tempo.

O gol inglês já estava quase chegando, a vaga na final já quase pertencia a Solskjaer, mas no primeiro lance perigoso do Sevilla, no primeiro chute da equipe espanhola, os de Lopetegui viraram o jogo.

De Jong recebeu cruzamento de Navas na entrada da pequena área sozinho e tocou para o fundo do gol. Um placar nada justo a julgar pelo alto nível do United, mas o futebol tem dessas.

Com o resultado, o Sevilla está na final da Liga Europa pela sexta vez e espera o vencedor entre Inter e Shakhtar Donetsk para ver contra quem lutará por mais uma taça do torneio.