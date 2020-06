"O racismo é parte da minha vida diária"

A morte de George Floyd pelas mãos do policial Derek Chauvin causou a ira e o ultraje de mais da metade do planeta.

André Onana deu seu ponto de vista em seu país, onde denunciou novamente o sofrimento racista todos os dias na Europa. Uma triste realidade em todo o mundo.

"É claro que sofri racismo. Faz parte do meu dia a dia, principalmente quando jogamos fora de casa com o Ajax", ele começou no 'Radio Sport Info' de Camarões.

"Ouço coisas, vejo coisas... Mas, felizmente, decidi não pensar muito nisso. Essa praga existe no futebol e não vai acabar tão cedo", continuou o ex-goleiro da categoria de base do Barcelona.

Onana falou sobre a boa escola de goleiros em Camarões, seu país, e se lembrou de Fabrice Ondoa, seu ex-companheiro de equipe no Barça B e na Seleção Nacional dos Camarões.

"O Camarões é uma terra abençoada para os goleiros. E eu não sou o único que sente o peso da responsabilidade. Fabrice (Ondoa) também está ciente disso", explicou.

No passado, Onana confessou que um time italiano estava perto de contratá-lo e acabou não acontecendo por ser negro.