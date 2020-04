O ranking do Brasileirão nos pontos corridos

Há quem tenha saudades do mata-mata no Brasileirão por ter mais emoção com partidas decisivas, mas os defensores do formato atual argumentam que para isso já existe a Copa do Brasil e que os pontos corridos dão mais justiça à competição.

Seja como for, desde 2003, todos jogam contra todos e a soma de pontos define quem levanta a taça. Até agora, grandes caíram, outros se mantêm sempre na elite e alguns gigantes não conseguem ter uma regularidade no topo da tabela.

Por outro lado, alguns alternam entre a primeira e a segunda divisão e, muito influenciados pela frequência na elite, ocupam uma das 20 posições apresentadas na lista dos melhores desempenhos neste formato, no levantamento feito pela revista 'Lance!'.

1º São Paulo – 1103 pontos – 17 participações

2º Santos – 1043 pontos – 17 participações

3º Cruzeiro – 1030 pontos – 17 participações

4º Flamengo – 1009 pontos – 17 participações

5º Corinthians – 986 pontos – 16 participações

6º Internacional – 975 pontos – 16 participações

7º Grêmio – 963 pontos – 16 participações

8º Fluminense – 937 pontos – 17 participações

9º Atlético-MG – 904 pontos – 16 participações

10º Palmeiras – 902 pontos – 15 participações

11º Athletico Paranaense – 848 pontos – 15 participações

12º Botafogo – 787 pontos – 15 participações

13º Vasco – 726 pontos – 14 participações

14º Goiás – 648 pontos – 12 participações

15º Coritiba – 569 pontos – 11 participações

16º Figueirense – 550 pontos – 11 participações

17º Vitória – 468 pontos – 10 participações

18º Ponte Preta – 432 pontos – 9 participações

19º Sport – 417 pontos – 9 participações

20º Bahia – 371 pontos – 8 participações