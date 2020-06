O RB Leipzig quer prorrogar o empréstimo de Angeliño

Formado nas categorias de base do Manchester City, Angeliño fez as malas para defender as cores do RB Leipzig por empréstimo no último mercado de inverno.

O empréstimo expira no próximo dia 30 de junho, embora o conjunto alemão deseje prolongar seu contrato por mais uma temporada, mas para isso terá que entrar em acordo com o 'citizen'.

O RB Leipzig decidou não executar a opção de compra de 30 milhões que tem sobre o jogador devido a crise financeira provocada pelo coronavírus, e vê mais factível uma renovação do empréstimo.

Angeliño disputou 16 jogos com a camisa do time de Leipzig, contribuindo com um gol e quatro assistências.