O Real descongestiona o seu departamento médico

O Real Madrid superou a sua má fase com uma vitória contra o Alavés. A equipe não quer que esse seja visto como um resultado isolado e se prepara para fazer um grande jogo contra o Levante.

A baixa de Nacho Fernández por COVID-19 freou as boas notícias vindas do departamento médico do Real Madrid, já que a volta de Dani Carvajal está confirmada.

Também estarão na partida nomes como Marco Asensio e Eden Hazard, dois titulares para Zidane que terminaram com incômodos a partida em Mendizorroza.

O DM ainda acompanha de perto a evolução do capitão Sergio Ramos, que ainda tem chances de ser relacionado. Boas notícias para um Zidane que ainda terá que esperar um pouco mais para contar, por exemplo, com Rodrygo e Fede Valverde.