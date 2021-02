O Real é a terceira equipe da Europa que mais sofre com as lesões

O Real Madrid não vem tendo paz com as lesões. Os merengues não poderão contar com Karim Benzema, o mais novo desfalque da equipe de Zidane que já não pode contar com outros oito jogadores.

Esse novo problema coloca o conjunto do Santiano Bernabéu na terceira posição da Europa, quando o assunto é o número de lesões nas cinco grandes ligas do continente.

Já são 37 baixas de uma semana ou mais sofridas pelo conjunto de 'Zizou'. O Real poderia assumir a segunda posição em breve, já que o Parma tem 38 lesões nesse nada desejado ranking, liderado pelo PSG com 48 ausências.

Hoffenheim, com 34 lesões, e Newcastle com 33 completam o 'top 5'.