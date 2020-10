O Real encara o Cádiz de rosa pela luta contra o câncer de mama

Devido ao Dia Mundial contra o Câncer de Mama, que será comemorado na próxima segunda-feira 19 de outubro, o Real Madrid jogará a partida desse sábado vestido de rosa.

Os 'merengues' utilizarão o segundo uniforme ao invés do tradicional branco no estádio Alfredo di Stéfano, em apoio a todas as mulheres que lutam contra essa terrível doença.

Os de Zidane receberão o Cádiz em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, que terá início nesse sábado às 18:30 horas (horário espanhol).

Como líderes da competição, com dez pontos conquistados, os merengues recebem os 'gaditanos' com sete pontos e na nona colocação.