"O Real? Fico feliz pelo interesse, mas estou bem no Rennes"

Muito se vem falando sobre o desejo do Real Madrid em Eduardo Camavinga. No entanto, ninguém sabia qual era a opinião do jogador sobre esse assunto, até que ele resolveu se manifestar em uma entrevista ao 'Ouest-France'.

"Eu gosto que clubes grandes se interessem por mim, mas não me concentro nisso. Me sinto bem no Rennes. Veremos o que acontece, deixo os meus pais e agentes gerenciarem tudo e no final da temporada discutimos", comentou.

O meia de origem angolana aproveitou para contar uma curiosa história sobre o seu crescimento precoce no mundo do futebol e os rumores sobre a sua chegada ao Santiago Bernabéu.

"Em Amiens, na Copa da Liga, um adversário me disse: 'Temos que trocar de camisa antes que você vá para o Real Madrid'. Não estava com vontade de trocar, pois havíamos perdido, mas me divirto quando penso agora", relatou.

Na atual temporada, Eduardo Camavinga disputou 36 partidas com a camisa do Rennes, marcou um gol e deu duas assistências.