O Real Madrid abre as portas para saída de Varane

Quando parecia que o Real Madrid estava prestes a superar um problema, eis que surge outro. Com a renovação de Ramos engatilhada, o time merengue vê a renovação de Varane se complicar.

O diário 'AS', estampa em sua capa desse sábado, a possibilidade do Real negociar o zagueiro francês caso as negociações pela ampliação do seu vínculo não avancem.

O contrato de Varane termina em 2022 e o clube vê um acordo entre as partes bem pouco provável. Tanto que, ainda de acordo com a citada fonte, o clube estaria disposto a escurar ofertas.

De um lado, a sua saída pode ajudar muito os cofres da equipe, que sofrem as consequência da crise provocada pela pandemia. O clube pretende arrecadar algo em torno aos 70 milhões de euros.