O Real Madrid considera investir em Sancho

O projeto do Real Madrid para a temporada 21-22 pode ser uma verdadeira loucura. O sonho do presidente Florentino Pérez é reunir Mbappé e Haaland em uma equipe que garantirá o presente e o futuro do clube. Mas não será nessa janela.

E falando em grandes nomes, o diário 'AS' informou que o Real Madrid também está de olho em Jadon Sancho. A grande joia do Borussia Dortmund está se destacando na temporada e na volta da Bundesliga ativou a maquinária com um 'hat-trick' contra o Paderborn.

O atacante inglês pode pulverizar seus próprios recordes. Já tem o maior número de jogos como titular (33), de gols (20) e de assistências (19) e ainda faltam algumas partidas até o final da temporada.

O clube 'merengue' poderia sair na frente da concorrência já que ltem uma boa relação com o Dortmund devido aos movimentos por Achraf. Mas é claro que o jogador terá a palavra final.

Seu contrato acaba no dia 31 de junho 2022, assim que a próxima janela será chave para que o Borussia renove o seu contrato ou consiga uma boa quantia por ele, já que o seu preço ronda os 100 milhões de euros.