O Real Madrid de Zidane superou os 100 gols na Champions

O Real Madrid venceu a Inter de Milão (3-2) em uma partida em que Benzema, Sergio Ramos e Rodrygo balançaram as redes. Além de se tratar de um importante triunfo, o segundo gol rendeu uma nova marca para Zidane na competição.

O gol do capitão foi o número 100 da equipe na Champions League com o francês no comando.

O técnico merengue possui registros impressionantes da Europa. O Real Madrid conquistou três Champions com ele a frente. No total, dirigiu 44 partidas, sendo 26 vitórias e dez empates.

A marca dos cem foi superada no mesmo jogo contra a Inter, já que Rodrygo marcou o 101º, que deu a vitória ao Real Madrid.