O Real Madrid descartou Felipe Melo pelo pisão em Robben

Uma agressão pode romper um acordo. Foi isso o que aconteceu com Felipe Melo quando todos os caminhos o levavam ao Bernabéu. Em 2010 ele jogava pela Juventus e na Copa do Mundo em uma partida contra a Holanda, pisou em Robben, foi expulso e o interesse do Real desapareceu.

"O meu agente me disse que poderia ter assinado pelo Real Madrid quando estava na Copa do Mundo. Mas com aquilo que aconteceu nas 'quartas'... A expulsão fez com que não se concretizasse a transferência para o Real Madrid. Já tínhamos tudo acordado. Mas, bom, passou e já está", revelou Felipe Melo em entrevista ao diário 'AS'.

"Fiquei na Juventurs e depois fui para o Galatasaray. E que bonito foi! Lá, me tornei o melhor jogador brasileiro do futebol turco e venci oito troféus em quatro anos. Isso é incrível. Se jogasse no Real Madrid poderia ter feito história? Sim, mas talvez não tivesse a idolaria que tenho hoje no Galatasaray", completou.

"Estava na Juventus, não em uma equipe da terceira divisão. Se você joga na Juventus e o Real Madrid te diz que não, bem... você continua na Juventus. Lá joga lo Cristiano Ronaldo, é um clube importante", concluiu.