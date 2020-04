"O Real Madrid deveria ter contratado Kane quando CR7 saiu"

O Real Madrid está procurando reforços para a próxima janela de transferências. Hugo Sánchez, ex-jogador 'merengue', falou com o programa 'El Chiringuito de Jugones' e deu sua opinião sobre o que o clube precisa.

"O Real Madrid deveria ter contratado Kane quando Cristiano Ronaldo saiu", disse Hugo Sánchez. O futebolista do Tottenham já foi vinculado em rumores com o time espanhol em mais de uma ocasião. Na reabertura do mercado, ele poderia ser alvo da diretoria do Bernabéu.

A opção de contratar Kane ainda está de pé e Hugo Sánchez acredita que ele é o homem ideal para o ataque: "Precisamos ver como ele retorna, mas acho que deve ser a contratação do Real Madrid para o ataque".

O Tottenham está ciente do interesse de Kane pelos brancos e não está disposto a vê-lo sair como um presente. Os 'spurs' querem assustar os espanhóis com um preço astronômico: 227 milhões de euros pelo inglês.

Mourinho considera Kane um homem fundamental para sua equipe. Resta ver se o Tottenham consegue segurá-lo.