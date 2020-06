O Real Madrid, firme na sua decisão de jogar sem público

Durante a terça-feira surgiu a notícia de que o Governo Espanhol poderia permitir as partidas com público na Liga com uma série de restrições.

As principais equipes da competição receberam com otimismo essa possibilidade, mas o Real Madrid, segundo o diário 'Marca' não se mostrou muito entusiasmado.

A equipe 'merengue' já decidiu jogar sem público no Alfredo di Stéfano e não reavaliará a sua decisão. De acordo com a citada fonte, os 'blancos' estão convencidos a jogar no seu CT e sem público.

O Real Madrid aproveitou a parada para avançar nas obras do Bernabéu e não poderão voltar a casa até setembro ou outubro.