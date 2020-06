"O Real Madrid não nos dará nada de graça"

O coronavírus fez com que muitas operações avançadas no mundo do futebol precisassem ser interrompidas. Uma delas foi a renovação de Marc-André Ter Stegen.

O goleiro e o clube concordaram em interromper a negociação até a volta da normalidade, mas o goleiro deixou claro que ele não irá a lugar algum e isso foi esclarecido em 'Kicker'.

"Não há possibilidades de que eu saia neste verão. Numa época em que muitas pessoas estão preocupadas com suas vidas, decidimos adiar as negociações. Eu me sinto bem em Barcelona, ​​também porque minha família se sente bem", disse o jogador de futebol, que já havia se expressado de maneira semelhante nos últimos dias.

Ter Stegen alertou que o Barcelona voltou com tudo após a paralisação. "Fisicamente, raramente alcançamos um nível tão alto. E mentalmente estaremos muito mais focados nos jogos que permanecem".

O alemão tem bastante claro, assim como Messi, que o futebol será diferente, mas ele tentou se motivar: "Um jogo sem público não é a coisa mais atraente, mas a bola rolará e é isso que nos diverte".

Para concluir, o goleiro do Barça alertou que o Real Madrid lutará até o final: "Apesar de estar em uma boa posição, o Real Madrid não vai nos dar nada de graça. Quanto à Champions, temos boas chances de passar para a próxima fase e queremos tirar vantagem disso".