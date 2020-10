Courtois concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera da partida contra o Shakhtar Donetsk no Estádio Alfredo Di Stéfano. O goleiro do Real Madrid ressaltou a importância da competição.

“A Champions League é muito importante para nós e para o clube. É especial e é importante arrancar bem em casa, com os três pontos, porque vai ser muito útil ao longo da temporada”, iniciou o francês.

O fraco desempenho do ataque foi assunto da entrevista. “Estamos desejosos de que chegue o dia de amanhã para fazermos um bom jogo e ganhar. Cada um tenta fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Tenho que ajudar a equipe nos momentos difíceis e agora há momentos decisivos em que o goleiro tem que aparecer porque estamos marcando poucos gols”, acrescentou.

Sobre a solidez defensiva que tanto falta ao Real Madrid neste início de temporada, o goleiro confessou: "Depende de contra quem jogamos. Cádiz e Valladolid defenderam muito bem, com um bloco rasteiro. Não é fácil romper essas linhas e quando se perde um passe podem pegar você no contra-ataque. São coisas que tentamos corrigir, mas eles não marcaram muitos gols, são coisas que podem acontecer conosco”.

“Não há nada de errado em receber mais chutes. Vejo o time sólido, mas as equipes jogam bem, mudam o desenho, chutam de longe... No futebol é normal que tenham chances. Mas no campeonato saímos de campo três vezes sem sofrer gols. Estamos melhorando e ansiosos para o jogo", avaliou.

“Sinto-me muito bem. Continuei trabalhando desde o primeiro dia até agora e nenhuma mudança é fácil. Quando você chega a uma equipe nova tem de se adaptar e espero continuar treinando duro todos os dias e a ajudar a equipe”, disse Courtois.

O goleiro não esconde o favoritismo do time na competição. “Confio neste plantel e em podermos ganhar a competição. O Real Madrid parte sempre como favorito nesta competição e temos qualidade para ganhar a Champions League”, admitiu.

Courtois também falou sobre Sergio Ramos, que deve ser um dos grandes desfalques de Zinedine Zidane. "Amanhã veremos. É o capitão e fará sempre falta. Temos outros defesas de nível mundial e o nosso plantel é muito vasto. Se não jogar vai fazer falta porque é o capitão mas confio nos outros jogadores", concluiu.