O Real Madrid pede para a sua torcida não comemorar nas ruas

As cenas pelo acesso do Cádiz a elite do futebol espanhol deixaram o país em alerta. O futebol não deve promover aglomerações e, por isso, o Real Madrid pediu para os seus torcedores não irem até a Praça Cibeles para comemorar o provável título.

Por meio de um comunicado oficial o Real Madrid pediu consciência aos seus torcedores na tentativa de evitar aglomerações e uma eventual nova onda de contagios por coronavírus.

Confira o comunicado do Real Madrid na íntegra:

O Real Madrid CF pede a seus parceiros e torcedores para não irem a Cibeles no caso de ganhar a Liga.

1.- Estamos todos conscientes da situação difícil que estamos enfrentando e do esforço que a sociedade está fazendo para combater os efeitos da pandemia do COVID-19. O futebol também está contribuindo para isso e, entre todos, foi possível recuperar a competição em um contexto extremamente complexo.

2.- Na falta de apenas duas rodadas para completar a Liga, nossa equipe e o FC Barcelona têm chances de título.

3.- Se fosse a circunstância em que o Real Madrid fosse proclamado campeão, nossos jogadores não iriam aos locais tradicionais, especialmente a Praça de Cibeles, por isso também pedimos aos nossos parceiros e fãs que, no caso que o campeonato poderia ser conquistado, também não vá a esses lugares. Nesse sentido, todos devemos contribuir, como até agora, com absoluta responsabilidade de evitar riscos de contágio da pandemia.

4.- O Real Madrid agradece desde já a compreensão de nossos parceiros e torcedores. Todo o esforço e trabalho de nossos jogadores, da equipe técnica e do clube para a possível conquista de um título sempre visam compartilhá-lo com nossos fãs, mas sabemos que os tempos em que vivemos nos obrigam a tomar medidas extremas de prudência necessário.

5.- O Real Madrid se sente obrigado a realizar esse apelo importante em um exercício de máxima responsabilidade e com a convicção de que qualquer vitória possível para a nossa equipe não deve ser um grande passo atrás na luta de todos contra essa pandemia.