O Real Madrid perguntou por Nuno Mendes, uma promessa do Sporting

O Real Madrid está sempre observando as jovens promessas e Nuno Mendes é uma delas. O lateral-esquerdo é uma das grandes promessas do futebol português.

A joia de 18 anos está sendo acompanhada de perto por clubes como o Manchester United e o Sporting, para evitar uma possível fuga, blindou o jogador.

De acordo com o jornal 'Record', agora foi o Real Madrid quem colocou os olhos no português, o clube espanhol vê muito potencial no jovem que pode ser o herdeiro de Marcelo no futuro.

A citada fonte aponta que Real consultou o Sporting por Nuno Mendes, que possui uma multa rescisória de 45 milhões de euros após a sua última renovação.

Na atual temporada, Nuno disputou 17 partidas com o time Sub-23, um com o Sub-19 e nove com o time principal, sete deles como titular.