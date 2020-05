O Real Madrid poderia perder dois ídolos históricos

O tempo não perdoa os grandes craques do futebol. O Real Madrid viveu uma incrível era vencedora, mas vários jogadores estão envelhecendo e o clube já pensa em substitutos.

O jornal 'Mundo Deportivo' informa que alguns dos nomes preferidos de Zidane, Marcelo e Modric, poderiam estar vivendo seus últimos momentos como jogadores 'merengues'.

Aos 34 (Modric) e 32 años (Marcelo), o croata e o brasileiro estariam na lista transferíveis e, apesar das suas saídas não serem prioridade, o clube escutará ofertas por eles.

Nesse momento em Chamartín as saídas urgentes são as de James e Bale, mas isso não significa que o conjunto 'blanco' deixará de lado outros negócios.

É bom lembrar que a Juventus do seu grande amigo CR7 já tentou a contratação de Marcelo, enquanto Modric foi sondado pelo Inter Miami de Beckham na MLS.

Com Mendy, Reguilón e até Achraf, o futuro das laterais do clube parece garantido, já no meio de campo, Modric encontrou em Valverde um substituto quase natural, mas ainda podem chegar nomes como Van de Beek ou Pogba para o setor.