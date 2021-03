"O Real Madrid sabe se impor em momentos críticos", diz Zidane

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, concedeu entrevista coletiva prévia a partida contra a Real Sociedad pela 25º rodada de LaLiga, que será disputada nessa segunda-feira no Alfredo di Stéfano.

O treinador começou falando sobre o perigo do rival: "Sabemos o jogo que nos espera. A Real Sociedad é uma boa equipe que está jogando muito bem, sabe jogar, mas somos nós que temos que saber o que queremos fazer em campo. Temos que continuar melhorando certas coisas, pensando que jogamos em casa e que o que queremos é continuar somando pontos”, disse.

“A nossa equipe e este clube quanto mais dificuldades tem, sabe se impor em momentos críticos e chave, e sempre foi assim. Há dificuldades na temporada, mas também há coisas muito boas, e temos que seguir com o que estamos fazendo utlimamente. Faltam muitos jogos pela frente e ainda não ganhamos nada”, completou.

Sobre a renovação de Sergio Ramos, o treinador mostrou certa irritação. "Bom, estão sempre me perguntando isso, é impressionante… Não posso dizer mais do que já disse, mas posso repetir: quero que isso se resolva o mais rápido possível. Vamos parar com isso, amanhã temos jogo".

O francês também comemorou a volta de jogadores importantes como Rodrygo, Valverde, Marcelo e Odriozola. “Estão disponíveis porque treinaram normalmente. Me alegro por ir recuperando jogadores, é o que o treinador quer, ter os seus jogadores disponíveis para jogar”, concluiu.