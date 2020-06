O Real Madrid tem um novo investidor mexicano

O Real Madrid cresce internacionalmente. Agora quer ganhar espaço no mercado mexicano.

O clube anunciou por meio das suas redes sociais que chegou a um acordo com a empresa 'INVEX' para lançar um produto financeiro digital dirigido aos fãs do futebol no México.

No próximo mês de outubro será lançado um produto com o qual as duas instituições buscam "iniciar uma inovadora estratégia comercial entre ambas entidades em um mercado potencial de 13 milhões de seguidores que se estima que o Real Madrid tem no México". O clube assegura que o produto "se tornará o mais relevante" do país.