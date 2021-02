"O Real? Ninguém me quer ali"

James Rodríguez deixou escapar em um direto no Twitch que o Real Madrid não quer a sua volta ao Santiago Bernabéu.

"Já não me querem mais em Madrid, faz parte. Mas acho que a torcida me tem carinho", assegurou o colombiano. É preciso destacar que a última passagem do meia como merengue foi marcada por sua falta de protagonismo com Zidane.

Quando perguntado por uma possível aposentadoria no futebol colombiano, James foi claro. "Ainda não penso nisso. Não é a minha realidade. Quem sabe daqui uns três ou quatro anos? Ainda não pensei nisso", cravou.

James é uma peça importante para o Everton de Carlo Ancelotti que luta por uma vaga na próxima edição da Champions League.