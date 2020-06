O Real oferece 80 milhões por Havertz

A Bundesliga voltou e com ela o brilho de Kai Havertz. O jovem jogador do Leverkusen foi protagonista de vários rumores antes da paralisação, mas agora a coisa ficou séria.

De acordo com o jornal 'SportBild' o Real Madrid ofereceu 80 milhões de euros para levar a estrela do Leverkusen. Não há um grande clube da Europa que não está interessado nele.

No entanto, os 'merengues' terão que enfrentar um grande problema, os dois anos de contrato que Havertz ainda tem com o time alemão. Para o clube de Leverkusen, esses 80 milhões não são suficientes, já que sua jovem estrela foi taxada em 100.

No entanto, tudo poderia ser uma estratégia para valorizar o seu nome e conseguir uma quanti ainda maior de outros interessados, como o Bayern, por exemplo, que também acompanha os passos do meia.

Seja como for, o Bayer quer mais. Se não conseguir vendê-lo esse ano por 100 milhões, parece disposto a tentar no próximo por uma quantia menor, desfrutando do seu talento por mais uma temporada.