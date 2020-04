O Real poderia ter contratado De Ligt, mas preferiu Militão

Em 2019, na janela de verão da Europa, todos os grandes clubes do continente queriam De Ligt, jovem zagueiro do Ajax, que havia feito uma temporada espetacular. O Real Madrid, como era de se esperar, estava na briga pelo holandês. No entanto, acabou escolhendo Éder Militão.

De acordo com o diário 'AS', o Real fez as contas e colocou na balança o preço, a disponibilidade e o perfil, com o brasileiro saindo como o vencedor. Uma decisão difícil de entender para muitos torcedores.

Militão é dois anos mais velho que De Ligt e custou 50 milhões de euros aos cofres 'merengues', enquanto o holandês foi para a Juve por "apenas' 25 milhões a mais.

O brasileiro é versátil e pode atuar na lateral-dieita se necessário. De Ligt, até o momento, não se aventurou a jogar em outra posição que não seja a de zagueiro.

A citada fonte assegura que o Real confia em Militão. Acredita que com o tempo e dedicação, pode ser um dos melhores zagueiros do mundo.