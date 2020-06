O Real recusa a oferta do Atleti de jogar no Wanda

Nas últimas horas muito se falou sobre a possibilidade dos estádios espanhóis serem abertos ao público nas últimas rodadas. Isso seria um problema para o Real Madrid, que só pode colocar 2 mil torcedores no Alfredo di Stéfano. No entanto, a decisão já está tomada por Florentino, a temporada será completada ali.

Por isso, de acordo com o diário 'Marca', o clube 'merengue' teria recusado a oferta do Atlético de Madrid, que colocou o Wanda a disposição.

"Emprestar o Wanda? Vou até tirar a minha máscara para responder. Ninguém duvide que estamos a disposição do Real Madrid", disse o presidente do Atlético, Enrique Cerezo.

Florentino agradece a oferta, mas nada vai mudar a sua decisão. O Real confia plenamento do rendimento da equipe no Alfredo Di Stéfano, que tem as mesas dimensões do Santiago Bernabéu.